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Спецоперация на Украине
08:34 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в российской военной технике обнаружили американские чипы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти США выясняют у американских технологических компаний, каким образом чипы американского производства оказались установлены на военной технике РФ, которая используется в ходе спецоперации на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Федеральные агенты начали допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, найденной на Украине», — пишет газета.

Согласно данным издания, американское министерство торговли совместно с ФБР проводят расследование по этому поводу. Как утверждает Washington Post, чипы и другие компоненты электроники производства США «обнаружены в российских радиолокационных системах, беспилотных летательных аппаратах, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах».

Как пишет газета, судя по всему, многие из этих компонентов были произведены «много лет назад, до того, как Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения» в 2014 году.

Отмечается, что в течение многих лет американские компании могли законно продавать основные чипы в РФ без предварительного на то разрешения со стороны правительства США.

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