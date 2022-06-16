СМИ: в российской военной технике обнаружили американские чипы

«Федеральные агенты начали допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, найденной на Украине», — пишет газета.
Согласно данным издания, американское министерство торговли совместно с ФБР проводят расследование по этому поводу. Как утверждает Washington Post, чипы и другие компоненты электроники производства США «обнаружены в российских радиолокационных системах, беспилотных летательных аппаратах, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах».
Как пишет газета, судя по всему, многие из этих компонентов были произведены «много лет назад, до того, как Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения» в 2014 году.
Отмечается, что в течение многих лет американские компании могли законно продавать основные чипы в РФ без предварительного на то разрешения со стороны правительства США.