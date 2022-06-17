16:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Главное
В рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании. «Ъ» собрал основные тезисы.
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Нынешние изменения в экономике и международной политике — тектонические и революционные. Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого и отрицая меняющуюся реальность. Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя. Как прежде не будет.
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