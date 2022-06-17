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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Главное

В рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании. «Ъ» собрал основные тезисы.

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  • США после холодной войны объявили себя посланниками Бога на Земле, без ответственности, только с интересами. Страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.

Нынешние изменения в экономике и международной политике — тектонические и революционные. Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого и отрицая меняющуюся реальность. Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя. Как прежде не будет.

  • Санкции против РФ безумные и бездумные. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Мы — сильные люди и справимся с любой задачей, об этом говорит тысячелетняя история нашей страны. Россия подавила инфляционный всплеск, инфляция продолжает снижаться.
  • Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн руб.
  • Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7%, она продлится до конца года.
  • На докапитализацию ВЭБа выделят 120 млрд руб. из ФНБ.
  • Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%.
  • Высокие процентные ставки в РФ позволили сохранить сбережения людей в банках

ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет. Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит.

  • Происходящее в мире — не результат событий последних месяцев, в том числе «специальной военной операции», все началось задолго из-за безответственной политики G7, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой связаны с ошибочной экономической политикой Запада. Спецоперация РФ стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы.
  • Нехватка удобрений на рынке приведет к снижению урожайности, и это грозит голодом. С середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли на 70%, и предпосылок для их снижения нет. Важнейшая задача для мирового сообщества — нарастить поставки продовольствия на рынок, мы способны их увеличить. Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Не мы заминировали черноморские порты Украины.
  • Решение о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым. Все задачи будут решены.

Российская экономика будет основана на открытости — первый принцип экономического развития РФ. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.

  • Второй принцип — опора на частный бизнес. Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. Надо навсегда отказаться от проверок российского бизнеса. Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований.
  • Нужно аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений. Порог ответственности при неуплате таможенных платежей может быть повышен.
  • В скором времени грузопоток по транспортному коридору «Север-Юг» начнет уверенно расти.

Цель России — достижение уровня инфляции в 4%.

  • Третий и четвертый принципы развития экономики России — сбалансированная макрополитика и соцсправедливость.
  • Уже в этом году нужно добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан, это главный показатель для оценки органов власти.
  • Нужно принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. Будущее России — семья с двумя, тремя и большим количеством детей.
  • Пятый принцип развития российской экономики — опережающие темпы развитие инфраструктуры. Необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ.

Внутренний турпоток в РФ в этом году должен превысить 12 млн человек. Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего туризма.

  • Шестой принцип — достижение технологического суверенитета. Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди. Производить все и вся невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями.
  • Благодаря технологиям РФ обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире.
  • Необходимо подготовить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров, в том числе по части финансирования. Промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 года. Нужно запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.

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