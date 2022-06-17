17:40 (мск), источник: ТАСС
Британский премьер прибыл в Киев
ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь прибыл на Украину.
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«Хорошо быть снова в Киеве», — написал глава британского правительства в Twitter, сопроводив пост совместным фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации телеканала Sky News, Джонсон должен был выступить в пятницу с речью в Донкастере на востоке Англии. Однако в последний момент было объявлено об отмене участия премьера в этом мероприятии.
Это уже второй визит Джонсона в Киев с начала военной операции России на Украине 24 февраля. До этого он посетил Киев в апреле, став первым лидером из стран Группы семи, который сделал такой шаг. В пятницу Джонсон оказался в Киеве на следующий день, после того, как там побывали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.