Кулеба сообщил о просьбах стран Азии и Африки прекратить сопротивление

Ряд стран Африки, Азии и Ближнего востока предлагали властям Украины перестать оказывать сопротивление российским силам из-за стремления к деблокаде портов и продолжения экспорта Киевом зерна, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
Министр указал, что во время бесед с «людьми, принимающими решения» из этих стран, они начинали разговор с заверений в поддержки Киева, а затем меняли риторику, вежливо предлагая «просто прекратить сопротивление».
Кулеба назвал эту инициативу «немыслимым предложением».
«Они готовы пожертвовать независимостью Украины, чтобы получить его», — добавил глава украинского МИД.
Кулеба подчеркнул, что предположения о том, что власти Украины «пожертвуют своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир» и призывы к компромиссу являются проявлением растущей усталости.
В середине июня в НАТО допустили, что достижение мира на Украине возможно путем территориальных уступок со стороны Киева.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии она готова заплатить за мир», — рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив, что этот вопрос является сложной дилеммой для украинских властей. Американский президент Джо Байден не раз подчеркивал, что решения о территориальных уступках во время переговоров Киева с Москвой полностью лежит на властях Украины. Киеву не придется идти на такой шаг, уверен он.
Глава российского МИД Сергей Лавров говорил в мае, что украинский президент Владимир Зеленский должен «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», у России нет требований к его сдаче в плен. Министр добавил, что Москва не стремится и к смене правительства на Украине, отметив, что таким «занимаются по всему миру» США.
Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо предупредил о риске возникновения новых конфликтов в Африке, если украинское зерно не будет доставлено покупателям. По его данным, на Украине скопилось 30 млн т зерна. «Потому что без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — говорил он.
В Кремле настаивают, что к блокаде поставок зерна с Украины привели «незаконные действия» западных стран, а не российской стороны, подразумевая введенные против России и Белоруссии санкции.
Комментируя обвинения в блокаде отправки зерна с Украины, представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: «Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде».
Российская спецоперация на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, а также защитить мирных жителей Донбасса от «геноцида», который, по его словам, вел официальный Киев.
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