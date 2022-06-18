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12:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия в ходе спецоперации применила истребители нового поколения Су-57

Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса применила истребители нового поколения Су-57. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов Интерфаксу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Борисов заявил, что истребители уже были неоднократно задействованы в ходе спецоперации. Так, Су-57 продемонстрировал свою эффективность, как в ходе одиночных вылетов, так и в координации, информационном взаимодействии с другими истребителями. По словам вице-премьера, действия Су-57 показали «эффективную работу, отзывы — очень хорошие».

Истребитель Су-57 разработан компанией «Сухой» и производится на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, как в ближних, так и в дальних боях.

Ранее Борисов сообщил, что легкий истребитель Су-57 Checkmate совершит первый полет в 2025 году и добавил, что между первым полетом и серийным производством обычно проходит 1,5−2 года. До этого американское издание Military Watch сравнило российский Су-57 с истребителями F-35 и J-20. Среди преимущество Су-57 выделили датчики, разнесенные по всей поверхности самолета. Издание утверждает, что Су-57 остается самым маневренным истребителем пятого поколения.

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