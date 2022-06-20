Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС

«Сегодня есть пять кандидатов, которые ждут вступления в ЕС… Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — заявил Володин в своем Telegram-канале.
«Саморазрушение Украины продолжается. На этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались», — написал Володин.
Он подчеркнул, что именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз.
Политик считает, что итог для Украины «будет печален». Она потеряет свою независимость, так как центр решений будет перенесен в Брюссель.