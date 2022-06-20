Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
08:57 (мск), источник: © РИА Новости

Володин рассказал, зачем Украине статус кандидата в члены ЕС

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия на Украине продолжались.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня есть пять кандидатов, которые ждут вступления в ЕС… Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — заявил Володин в своем Telegram-канале.

«Саморазрушение Украины продолжается. На этой неделе Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать всё, чтобы военные действия продолжались», — написал Володин.

Он подчеркнул, что именно в этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз.

Политик считает, что итог для Украины «будет печален». Она потеряет свою независимость, так как центр решений будет перенесен в Брюссель.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Раскрыты тайные требования Европы к Зеленскому
Как россиянам получить часть пенсии раньше
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
СМИ: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты «305»
ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в Днепропетровской области
Украинские силовики пока остаются на Углегорской ТЭС в Донбассе
В ДНР за 123 дня эскалации погибли 185 мирных жителей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь