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21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В ООН выступили против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева.

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Источник: AP 2022

Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры», — сказал он.

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