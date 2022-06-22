21:14 (мск), источник: Lenta.Ru
В ООН выступили против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Его слова приводит РИА Новости.
«У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры», — сказал он.