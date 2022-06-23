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05:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В Еврокомиссии назвали ограничения против RT и Sputnik временными

Санкции Евросоюза в отношении телеканала RT и агентства Sputnik носят временный характер, заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.

Источник: Reuters

Она также сообщила, что ЕС планирует введет санкции против еще трех российских телеканалов. Какие каналы будут заблокированы, она не уточнила.

«Да, мы приняли беспрецедентное решение, которое требовалось в беспрецедентной и экстремальной ситуации. После всестороннего рассмотрения и анализа с болью в сердце мы решили ввести санкции против RT и Sputnik. Но это временно, мы можем вернуться к этому вопросу после того, как ситуация наладится», — заявила еврокомиссар, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Власти Евросоюза запретили вещание RT и Sputnik почти сразу после начала военной операции России на Украине. Ранее, еще в декабре, в Германии закрыли спутниковый телеканал RT, который годом ранее начал вещание на немецком языке. Причиной блокировки RT DE немецкие власти назвали отсутствие лицензии.

Анастасия Ларина

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