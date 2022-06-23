В Еврокомиссии назвали ограничения против RT и Sputnik временными

Она также сообщила, что ЕС планирует введет санкции против еще трех российских телеканалов. Какие каналы будут заблокированы, она не уточнила.
«Да, мы приняли беспрецедентное решение, которое требовалось в беспрецедентной и экстремальной ситуации. После всестороннего рассмотрения и анализа с болью в сердце мы решили ввести санкции против RT и Sputnik. Но это временно, мы можем вернуться к этому вопросу после того, как ситуация наладится», — заявила еврокомиссар, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне (цитата по ТАСС).
Власти Евросоюза запретили вещание RT и Sputnik почти сразу после начала военной операции России на Украине. Ранее, еще в декабре, в Германии закрыли спутниковый телеканал RT, который годом ранее начал вещание на немецком языке. Причиной блокировки RT DE немецкие власти назвали отсутствие лицензии.