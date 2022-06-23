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Спецоперация на Украине
13:41 (мск), источник: Ведомости

Великобритания запретила ввоз в Россию британских и европейских банкнот

Власти Великобритании ввели очередной пакет санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине — под запрет попал экспорт и использование в стране фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза. Решение опубликовано на сайте британского правительства.

Источник: AP 2022

Под ограничения попадают экспорт, поставка и доставка, предоставление и передача, а также связанные с этим техническая помощь, финансовые услуги, денежные средства и посреднические услуги товаров и технологий, необходимых для производства химического и биологического оружия, продукции для морского сектора, нефтепереработки, топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу.

«Запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или валютах ЕС, а также запрет на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией, и предоставление таких банкнот для использования в России», — говорится в сообщении.

В правительстве Великобритании уточняют, что некоторые из перечисленных запретов будут действовать и на территории не подконтрольных Украине территорий.

Властями также запрещен импорт из России товаров, которые приносят стране доход. Будет запрещено предоставление технической помощи, финансовых и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали.

С начала спецоперации на Украине страны Запада, в том числе Великобритания, ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Санкции ограничивают предоставление финансовых услуг и технической поддержки нефтегазовой, химической и другим отраслям, вводят запрет на экспорт и импорт с Россией по некоторым категориям товаров. Также ограничения затрагивают российских политиков и бизнесменов: британские власти заморозили их активы и счета.

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