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17:02 (мск), источник: © РИА Новости

Россия вышлет сотрудника посольства Франции

ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что сотрудник посольства должен покинуть страну, заявил представитель МИД Пятой республики.

Источник: © РИА Новости

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным», — сказал он.

Париж сожалеет об этом решении, добавил представитель ведомства.

Ранее France Info со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что МИД России принял решение о высылке из страны советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо, он должен уехать до 17 июля.

В апреле Франция решила выслать 41 российского дипломата, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Позже еще шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата. В ответ Россия выслала 34 сотрудника французского посольства.

После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за три неполных месяца набралось уже около 400 человек.

Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих посольств уже покинули страну.

При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

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