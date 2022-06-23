Страны БРИКС призвали к реформе Совбеза ООН и ВТО

Китай и Россия (постоянные члены Совбеза ООН), как следует из декларации, подтверждают стремление Бразилии, Индии и ЮАР «играть более заметную роль в ООН».
«Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны», — также говорится в документе.
Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных и десяти непостоянных членов. Пятерка основных стран — участниц Совбеза, имеющих право вето, была сформирована по итогам Второй мировой войны. В нее вошли США, СССР (затем Россия как правопреемница), Великобритания, Франция и Китай.
Решения Совбеза по всем вопросам считаются принятыми, если за них поданы голоса девяти стран-участниц, включая совпадающие голоса пяти постоянных членов.
Осенью 2021 года систему Совбеза ООН раскритиковал президент Турции Реджеп Эрдоган: «Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран — победителей во Второй мировой войне».
Россия поддерживает обсуждение вопросов работы Совбеза ООН, однако настаивает на необходимости сохранения права вето у постоянных членов.