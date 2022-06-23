Украина и Молдавия стали кандидатами на вступление в Евросоюз

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — написал он.
Мишель назвал это «историческим моментом», который знаменует собой решающий шаг на пути этих стран к ЕС. «Наше будущее вместе», — отметил он и поздравил лидеров Украины и Молдавии. Что касается Грузии, Евросовет решил признать европейскую перспективу страны и готов предоставить статус кандидата, но после того, как только будут решены остающиеся приоритеты. Это он также счёл историческим моментом и поздравил грузинский народ, добавив, что будущее Грузии связано с ЕС.
Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС при соблюдении некоторых условий: в стране должно быть проведено несколько важных реформ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что украинцы «готовы умереть за европейскую перспективу», и пожелала, чтобы «они жили с нами европейской мечтой». А во Франции объяснили, что статус кандидата будет началом долгого переговорного процесса с определёнными условиями.