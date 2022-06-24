В Госдуме предложили назвать 3 сентября Днем победы над Японией

Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ предлагает переименовать день воинской славы 3 сентября, который сейчас отмечается как День победы во Второй мировой войне, дополнив название этой памятной даты указанием на победу СССР над Японией, следует из базы данных Госдумы.
Законопроект предлагает внести поправку в Федеральный закон № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России».
Этот шаг рассматривается авторами проекта в качестве ответной меры России на санкции со стороны Японии, которые она ввела против Москвы после начала спецоперации на Украине, говорится в пояснительной записке.
В документе указано, что Япония запустила юридическую процедуру отмены режима наибольшего благоприятствования для России, ввела персональные санкции в отношении российского руководства и заблокировала резервы Банка России. Также «в политическом обиходе» администрации премьер-министра Фумио Кисиды «прочно закрепились обвинения в “агрессии” и угрозы “заставить заплатить дорогую цену”», возмутились депутаты.
«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости», — считают авторы законопроекта.
2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками во Второй мировой войне — СССР, США и Великобританией, Китаем. Эта дата с 2010-го по 2020 год отмечалась в России как День окончания Второй мировой войны.
В сентябре 2020 года Госдума предложила перенести День окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Объясняя предложение сдвинуть памятную дату на 3 сентября, депутаты указывали, что именно этот день был назначен праздничным в СССР в 1945 году — указ об этом выпустил Президиум Верховного Совета СССР. Согласно документу 3 сентября объявлялось праздником победы над Японией, а также нерабочим днем (позднее стал вновь рабочим).
Против переноса дня воинской славы на 3 сентября возражали Совет по правам человека при президенте России и комитет «Матери Беслана», поскольку 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане в 2004 году. Однако закон был принят Госдумой, Советом Федерации и подписан президентом.
Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года в школе № 1 во время торжественной линейки. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной дней, до 3 сентября. В результате нападения погибли 333 человека, из них 186 — дети.