Посол России назвал отношения с Канадой «политически виртуальными»

Он рассказал, что на фоне украинского кризиса дело дошло до того, что во многих канадских университетах закрываются кафедры русистики, потому что «сейчас не то что пророссийские какие-то вещи, а просто объективную картинку о России давать негласно запрещено».
«Кабинет Трюдо своими действиями там, где мог, полностью разрушил, а там, где не мог разрушить, полностью заморозил наши двусторонние отношения. Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти — на местном, федеральном — обрублены все связи. Университетам явно дана негласная команда перестать взаимодействовать с их партнёрами. Политологическое и академическое измерение полностью заморожено», — добавил Степанов.
Посол РФ назвал ситуацию «печальной».
Степанов также назвал «низкопробной пропагандой» заявление министра международного развития Канады Харджит Саджан. Тот написал в Twitter, что российские власти якобы «пытаются уморить мир голодом», и обвинил российские войска в ударах по зернохранилищам в украинском городе Николаеве, совладельцем которых является канадская компания Viterra Canada.
«Это низкопробная пропаганда. Она не имеет общего с действительностью. Прекрасно правительство Канады понимает, кто несет ответственность за продовольственный кризис в мире. Это и собственный рыночно-сельскохозяйственный просчет западных государств, и их санкционная политика, которая разрушила логистические и финансовые связи», — сказал посол.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.