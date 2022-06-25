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07:11 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России назвал отношения с Канадой «политически виртуальными»

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Российско-канадские отношения стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Источник: © РИА Новости

Он рассказал, что на фоне украинского кризиса дело дошло до того, что во многих канадских университетах закрываются кафедры русистики, потому что «сейчас не то что пророссийские какие-то вещи, а просто объективную картинку о России давать негласно запрещено».

Наши отношения усилиями правительства (Джастина) Трюдо становятся сугубо политически виртуальными без какой-то практической подушки, потому что нет ни экономических контактов, ни гуманитарных, ни культурных, ни академических — и вот такое странное состояние, в таком лимбо мы находимся сейчас.

Олег Степанов
посол РФ в Канаде

«Кабинет Трюдо своими действиями там, где мог, полностью разрушил, а там, где не мог разрушить, полностью заморозил наши двусторонние отношения. Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти — на местном, федеральном — обрублены все связи. Университетам явно дана негласная команда перестать взаимодействовать с их партнёрами. Политологическое и академическое измерение полностью заморожено», — добавил Степанов.

Посол РФ назвал ситуацию «печальной».

Я не знаю, куда еще можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю.

Олег Степанов
посол РФ в Канаде

Степанов также назвал «низкопробной пропагандой» заявление министра международного развития Канады Харджит Саджан. Тот написал в Twitter, что российские власти якобы «пытаются уморить мир голодом», и обвинил российские войска в ударах по зернохранилищам в украинском городе Николаеве, совладельцем которых является канадская компания Viterra Canada.

«Это низкопробная пропаганда. Она не имеет общего с действительностью. Прекрасно правительство Канады понимает, кто несет ответственность за продовольственный кризис в мире. Это и собственный рыночно-сельскохозяйственный просчет западных государств, и их санкционная политика, которая разрушила логистические и финансовые связи», — сказал посол.

Они обвиняют Россию в том, что мы создаем кризис продовольствия и не даем экспорту зерновых из Украины осуществляться. Но они прекрасно знают, что Украина отвечает за 1% рынка зерна, что Украина сама заминировала свои портовые акватории, что сам Киев отказывается выпускать оттуда корабли и разминировать фарватер. А наша сторона ежедневно предлагает безопасные коридоры для выхода и гарантирует любые проводки для экспорта сельхозкультур из Украины.

Олег Степанов
посол РФ в Канаде

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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