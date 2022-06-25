Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО

Однако он настоял на том, чтобы альянс продолжал выделять военную помощь киевскому режиму.
«Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России», — утверждает Столтенберг.
Журналист Бернардо де Мигеля отметил, что снабжение Украины оружием подталкивает президента Владимира Зеленского к эскалации конфликта. В ответ Столтенберг сообщил, что НАТО оказывает такого рода помощь по просьбе самого Киева.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Североатлантический альянс продолжает накачивать Украину оружием. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.