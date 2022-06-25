В Китае заявили о готовности вернуть Тайвань любым путём, включая военный

По его словам, Пекин заявляет о правах на остров вполне законно, ведь он с древних времён являлся частью Китая. Дипломат также выразил уверенность, что китайские власти никогда не смогут смириться с независимостью Тайваня.
«Мы возьмём Тайвань всеми средствами, в том числе военными. Если мы не можем воссоединить страну мирным путём, что можно ещё сделать?» — подчеркнул Шай.
Ранее Лайф сообщал, что Китай выразил протест США из-за полёта военного самолёта P-8A Poseidon у Тайваня. В Пекине убеждены, что действия американской стороны являются преднамеренным вмешательством и дестабилизируют ситуацию в регионе, а также наносят вред миру и стабильности в Тайваньском проливе.