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22:38 (мск), источник: Life.ru

В Китае заявили о готовности вернуть Тайвань любым путём, включая военный

Чтобы вернуть Тайвань в родную гавань, Китай готов пойти на любые шаги, в том числе военные. Об этом в интервью изданию Livre Noir заявил посол КНР во Франции Лу Шай.

Источник: AP 2022

По его словам, Пекин заявляет о правах на остров вполне законно, ведь он с древних времён являлся частью Китая. Дипломат также выразил уверенность, что китайские власти никогда не смогут смириться с независимостью Тайваня.

«Мы возьмём Тайвань всеми средствами, в том числе военными. Если мы не можем воссоединить страну мирным путём, что можно ещё сделать?» — подчеркнул Шай.

Ранее Лайф сообщал, что Китай выразил протест США из-за полёта военного самолёта P-8A Poseidon у Тайваня. В Пекине убеждены, что действия американской стороны являются преднамеренным вмешательством и дестабилизируют ситуацию в регионе, а также наносят вред миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Наталья Исакова

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