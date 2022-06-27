Британия выделит Украине до £10 млн на ремонт дорог для вывоза зерна

«В дополнение к предотвращению вывоза зерна из Украины через Черное море — маршрут, по которому исторически экспортировалось 96% украинского зерна, российские атаки препятствуют железнодорожному экспорту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с украинским правительством о том, как «максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна».
По оценке ООН, около 20 млн т зерна оказалось заблокировано в украинских портах с началом военных действий России. Вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина предупреждал о том, что ситуация может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 млн человек.
Киев обвинял в блокировании портов Москву и призывал международное сообщество принять участие в решении ситуации. Российские власти заявляли, что не препятствуют экспорту по морю и что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать порты. Москва также связала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.