В Белом доме сообщили о нежелании Зеленского затягивать конфликт на Украине

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН /Германия/, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите Группы семи (G7) дал понять, что Киев не заинтересован в затягивании боевых действий в стране и рассчитывает на активную военную поддержку Запада в ближайшие месяцы. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник на брифинге для журналистов в рамках встречи руководителей стран «семерки» в баварском замке Эльмау.
«Он считает, что перемалывающий конфликт не в интересах украинского народа по очевидным причинам. Так что он хотел бы, чтобы его военные и те на Западе, кто оказывает ему военную помощь, максимально воспользовались следующими несколькими месяцами, чтобы обеспечить для Украины наилучшее возможное положение», — приводит слова Салливана пресс-пул Белого дома. Как отмечается в данном сообщении, «Зеленский ясно дал понять, что хочет сократить длительность» конфликта.
Агентство Reuters ранее информировало, что Зеленский в своем выступлении попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ужесточить санкции против России. Он добавил, что хотел бы, чтобы специальная военная операция РФ на Украине завершилась до наступления зимы.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Запад ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.