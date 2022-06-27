20:38 (мск), источник: ТАСС
Politico: Макрон предложил ограничить цены не только на российскую нефть
Газета отмечает, что, по мнению французского лидера, ограничение должно касаться всех участников рынка.
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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите стран Группы семи (G7) в баварском замке Эльмау предложил ограничить цены на нефть всех производителей вместо установления предельной стоимости только российской нефти. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.
«Да, не только на российскую нефть. Оно (ограничение цен — прим. ТАСС) должно касаться всех участников рынка», — заявил газете представитель Елисейского дворца, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Франция установить предел цен на нефть на глобальном уровне.
«Франция считает важным, чтобы все международное сообщество, покупатели и производители действовали для обеспечения того, чтобы на рынок были поставлены необходимые объемы [нефти], чтобы ослабить напряженность и снизить цены», — продолжил собеседник издания.
О планах обсудить тему ограничения стоимости нефти на саммите G7 заявляли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. По данным агентства Bloomberg, для реализации этого шага возможно использование механизма, при котором РФ сможет заключать договоры о страховании и перевозке своей нефти только при условии, что ее цена не будет выше заданного максимума. В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что cтраны G7 продолжают работу над договоренностью об ограничении стоимости российской нефти на мировом уровне, министрам финансов и энергетики «семерки» требуется согласовать технические моменты выполнения потенциального решения.
Введенное Евросоюзом и Соединенными Штатами эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию (Индию и Китай). В итоге, даже продавая с премией меньшие объемы нефти, Россия в результате западных санкций повысила свои доходы, в то время как ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.