РФ заявила о готовности пропустить в украинские порты иностранные суда для вывоза зерновых

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие. Досмотром будет заниматься в том числе, создающийся сейчас сторонами контрольный центр в Стамбуле», — подчеркнул источник.
Его слова косвенно подтвердил и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Я могу лишь подтвердить, что мы готовы этому (вывозу зерновых иностранными судами. — Ред.) способствовать. Проблема, я еще раз хочу повторить, в следующем: Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах. Видимо, тут как бы следствие и причина вместе работают», — заявил сенатор «Известиям».
В ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и ООН для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря.
Между тем, как заявил «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, Турция сейчас играет роль посредника в реализации российских товаров не только на традиционных рынках сбыта — на Ближнем Востоке и в Африке, но и на Западе.
— Спрос на наше продовольствие большой, некоторые «недружественные» страны не могут его закупать, либо потому что соблюдают политес, либо потому что некоторым из них [Россия] отказывает по принципу взаимности. Турецкие бизнесмены занимают свою роль [посредника] по праву, — уточнил директор РТДС.
Он отметил, что боевые действия на Черном море никак не сказались на поставках российской пшеницы в Турцию — они идут из портов Новороссийска и Порт-Кавказа, баржи по 3−5 тыс. т идут в сторону турецких портов и «шли, даже когда была много хуже обстановка».