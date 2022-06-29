МИД заявил о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса

«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — сказал он.
Полищук добавил, что «на это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану».
«Все ее цели будут обязательно достигнуты», — отметил дипломат.
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании завершить военные действия на территории Украины к концу года, до наступления зимы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Зеленского, указал, что Киев может прекратить военные действия до конца суток, нужен приказ военным сложить оружие и выполнение условий Москвы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.