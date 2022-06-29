Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов

Документом устанавливается, что иностранным агентом может быть признано российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица, а также физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового.
Законом устанавливается также перечень лиц, которые не могут быть признаны иностранными агентами. Туда входят органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения. Иноагентами также не могут быть признаны объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.
Под иностранным влиянием понимается предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и иными способами. Под поддержкой понимается предоставление лицу иностранным источником денежных средств и иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах.
Согласно тексту закона, помимо ранее закрепленных в законодательстве РФ ограничений для иноагентов, вводятся новые.
Иноагентам будет запрещено осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних.
Также на иностранных агентов будут распространяться ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Кроме того, иноагентам запрещается принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, а также участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.
За министерством юстиции РФ закрепляется ведение единого реестра физических лиц, аффилированных с иностранными агентами.
Документом вводится порядок исключения лиц из реестра иноагентов и прописаны основания для принятия такого решения.
Такими основаниями являются прекращение деятельности общественного объединения или иностранной структуры без образования юридического лица, ликвидация юридического лица, смерть гражданина, признанного иноагентом.
Помимо этого, лица, признанные иностранными агентами, могут быть исключены из реестра, если в течение года до подачи соответствующего заявления не получали материальную или иную помощь от иностранных источников. Данный факт об отсутствия помощи из-за рубежа установит Минюст России в ходе внеплановой проверки. Принятые изменения вступают в силу с 1 декабря текущего года.
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