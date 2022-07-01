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10:23 (мск), источник: © РИА Новости

Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

В четверг Минобороны РФ сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк.

По его словам, после передачи Украине ствольной и реактивной артиллерии западных стран в целях сохранения жизни военнослужащих была проведена успешная операция по отходу с острова.

«Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», — подчеркнул Черняк.

Кроме того, по его словам, теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она искусственно создает голод, блокируя выход судов из украинских портов и неся им угрозу.

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