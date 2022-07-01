Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

В четверг Минобороны РФ сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк.
«Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», — подчеркнул Черняк.
Кроме того, по его словам, теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она искусственно создает голод, блокируя выход судов из украинских портов и неся им угрозу.