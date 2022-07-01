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16:17 (мск), источник: ТАСС

В Турции заявили о готовности заняться реэкспортом перевозимой по морю сельхозпродукции

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Турция готова заняться реэкспортом сельхозпродукции, которая будет перевозиться по Черному морю. Об этом сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: AP 2022

«Мы можем поставлять в другие страны или реэкспортировать пшеницу, ячмень, подсолнечное масло и другую сельхозпродукцию нуждающимся странам», — сказал он журналистам.

По словам Эрдогана, в украинских портах находится порядка 20 турецких торговых судов, которые готовы к перевозке сельхозпродукции.

Вопрос реэкспорта сельхозпродукции, как ожидается, Эрдоган намерен обсудить в ходе телефонных разговоров с президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Вопрос создания зернового коридора обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Путин ранее заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь.

В Москве 21 июня прошли переговоры военных делегаций Турции и России по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. В МИД и Минобороны Турции назвали их положительными и конструктивными, отметив, что консультации решено продолжить.

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