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18:02 (мск), источник: © РИА Новости

МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс способно превратить регион Балтийского моря в «арену военного соперничества», заявил замглавы МИД Александр Грушко на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: AP 2022

«Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо “защищать” 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее», — отметил дипломат.

По его словам, такие действия альянса неизбежно приведут к ухудшению региональной безопасности, что «существенным образом осложнит положение дел на севере Европы».

Прежде, как считает Грушко, эта часть континента была самой спокойной в военном отношении.

«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, — это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», — добавил он.

Комментируя итоги саммита альянса в Мадриде, на котором Россию назвали прямой угрозой для западного военного блока, замглавы ведомства заметил, что такое решение в Москве расценили как «заявку на противостояние, сдерживание по всем фронтам».

В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской военной операции на Украине передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.

Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.

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