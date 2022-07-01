МИД: регион Балтийского моря превращается в арену военного соперничества

«Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо “защищать” 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее», — отметил дипломат.
Прежде, как считает Грушко, эта часть континента была самой спокойной в военном отношении.
«Расширение НАТО, вступление туда Финляндии и Швеции, с моей точки зрения, — это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности», — добавил он.
Комментируя итоги саммита альянса в Мадриде, на котором Россию назвали прямой угрозой для западного военного блока, замглавы ведомства заметил, что такое решение в Москве расценили как «заявку на противостояние, сдерживание по всем фронтам».
В мае Хельсинки и Стокгольм на фоне российской военной операции на Украине передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к организации.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин при этом подчеркнул, что Россия не против вступления этих стран в организацию, но в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально.