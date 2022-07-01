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21:05 (мск), источник: Ведомости

Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли

Правительство России перевело базовые цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли, передает пресс-служба Минсельхоза в своем Telegram-канале. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Reuters

«Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин. Кроме того, это обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке», — указано в сообщении.

Для подсолнечного масла базовая цена составит 82 500 ₽ за тонну (вместо $1000), на шрот — 13 875 ₽ за тонну (ранее $185), на пшеницу и меслин — 15 000 ₽ за тонну (ранее $200), на ячмень и кукурузу — 13 875 ₽ за тонну (ранее $185).

Пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника продлены по 31 августа 2023 г.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал начать принимать оплату за экспорт нефти, угля, металлов, зерна, леса, удобрений и масла в рублях по аналогии с газом, то есть в рублях. В Кремле ответили, что этот вопрос может быть проработан.

С 1 апреля Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела ее в рубли. Теперь импортеры должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их на счет «Газпрома».

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