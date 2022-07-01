Киев готовит провокацию в Одессе для обвинения России в гибели гражданских

Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», — сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
«Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 года в Одессу доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций)», — добавил генерал.
По словам Мизинцева, по замыслу военной администрации Одесской области «при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена “массовка” (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших».
Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок «предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому», добавил Мизинцев.
«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что этот и другие подобные фейки о якобы “злодеяниях русских”, фабрикуемые киевскими властями при поддержке западных “кураторов”, в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», — подчеркнул Мизинцев.