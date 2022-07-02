01:42 (мск), источник: ТАСС
Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Геннадий Труханов подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней.
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КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы», — сказал градоначальник, видеозапись слов которого опубликовала в пятницу в своем Telegram-канале одесская газета «Думская».
Труханов пояснил, что звание почетного гражданина присвоено Джонсону как обладателю трех степеней награды, которая носит имя Григория Маразли (1831−1905), российского купца, государственного служащего и благотворителя греческого происхождения, который в 1878—1895 годах был городским головой Одессы.
«Господин Джонсон станет первым за все время существования награды почетным гражданином Одессы — подданным Великобритании, а она существует с 1862 года», — подчеркнул Труханов. Он пояснил, что награждение британского премьер-министра служит выражением благодарности мэрии Одессы за защиту города от «агрессора», как украинские власти называют Россию.
Британский премьер заявил 23 июня, что Великобритания готова оказать помощь не только в вопросе разминирования подходов к украинским портам, в числе которых он выделил Одессу, но и в вопросе страхования судов, которые будут выходить из них.
Джонсон, рассказывая о своих семейных корнях, никогда не упоминал о связях с Украиной или Одессой. Однако у политика есть связь с Черноморским регионом. Известно, что прадед британского премьера был родом из Турции, занимал в этой стране пост министра внутренних дел, но после революции в начале XX века эмигрировал в Великобританию.