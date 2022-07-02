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19:38 (мск), источник: ТАСС

ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдавии на €40 млн

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Евросоюз объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдавии, на которую из Европейского фонда мира будет выделено €40 млн. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Совета ЕС.

Источник: AP 2022

«Общая задача программы — способствовать расширению возможностей Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости оборонного сектора. Это позволит повысить операционную эффективность армии, повысить совместимость и ускорить внедрение стандартов Евросоюза и в результате лучше защищать гражданских лиц в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций», — говорится в заявлении.

«Для достижения этих целей программа будет финансировать программа будет финансировать приобретение техники и снаряжения, не предназначенного для летального поражения: логистической техники, транспортных средств, технических средств командования и контроля, техники для кибербезопасности, беспилотных воздушных разведывательных средств, тактических средств связи, — говорится в документе. — Программа рассчитана на 36 месяцев, ее бюджет составит €40 млн».

Европейский фонд мира действует при внешнеполитической службе ЕС, из него Евросоюз оплачивает общие военные поставки для Украины, выделив на эти цели с февраля €2 млрд.

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