Немецкий министр заявила, что «не позволит Путину забрать Чехова»

Бойкот всей русской культуры является «совершенно неправильным», в обществе ведутся дискуссии по этому поводу, однако русские художники нередко пытаются сохранить «последнее пространство свободы», заявила государственный министр, федеральный уполномоченный по культуре и средствам массовой информации Клаудия Рот в интервью Augsburger Allgemeine Zeitung.
Рот напомнила, что недавно в земле Северный Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру играть музыку композитора Петра Чайковского. Как писала газета Kölner Stadt-Anzeiger, под запретом для публичных репетиций концерта оказались 2-я и 3-я симфонии русского композитора, такое решение принял мэр Линдлара Георг Людвиг.
«Считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого», — сказала она.
Амтсберг подчеркнула, что также неправильно относиться к русским с «какой-то враждебностью» или «обвинять их в войне».
После начала военной спецоперации России на Украине ряд деятелей культуры столкнулись с отменой своих выступлений или отказами от сотрудничества. В начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Гергиев также лишился поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.
Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский говорил, что культура России должна сейчас исчезнуть из публичного пространства. Он указал, что сейчас не время для русского балета и не сезон для постановок по Чехову или Пушкину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией. «Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», — говорил глава государства. По его словам, в последний раз такую массовую кампанию против культуры проводили нацисты в Германии.
Михаил Добрунов, Виктория Тютина