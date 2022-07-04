Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от влияния России

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
«К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90% и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения…» — заявил Боррель в статье, которую опубликовала итальянская газета la Stampa.
«Конечно, такое быстрое избавление от зависимости от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы защитить наши демократии и международное право, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в солидарном ключе», — отметил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.
По утверждению Борреля, санкции должны привести Москву к «изменению своих стратегических расчетов», «возможно, не в ближайшее время». «Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции являются ядром этого ответа (на ситуацию на Украине — ред.)», — сказал он, выразив мнение, что результаты санкций будут видны в ближайшее время.