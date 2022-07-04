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13:36 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кремль не располагает информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание «Общественное», о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, по его данным, судьбу судна решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас оно стоит перед входом в порт.

«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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