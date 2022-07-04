Путин поручил предоставить отдых освобождавшим ЛНР военнослужащим

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — подчеркнул глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Президент РФ также отметил, что другие воинские соединения должны продолжать работать над достижением своих ранее обозначенных целей.
«Другие воинские соединения, включая группировку “Восток”, группировку “Запад”, должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», — сказал Путин.
Днем ранее Шойгу доложил российскому лидеру о полном освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов.
Ранее, в воскресенье, Минобороны России сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.
Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.