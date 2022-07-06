Bild: план властей Германии по поставкам СПГ может быть сорван из-за нехватки танкеров

По данным издания, в торговом флоте Германии отсутствуют танкеры-газовозы, необходимые для транспортировки СПГ на большие расстояния.
В свою очередь, эксперт из Института германской экономики (IW) Андреас Фишер отметил, что "объемы сжиженного газа должны быть доступны на мировом рынке. Для этого необходимы соответствующие танкеры, большинство из которых уже привязано к долгосрочным контрактам.
Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Торстен Фрай убежден, что стратегия Роберта Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое понадобится стране предстоящей зимой. Поэтому он призвал сделать все возможное для заполнения немецких газохранилищ.
Со своей стороны, глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт считает необходимым сформировать новую модель ценообразования для граждан по установлению фиксированной базовой цены на газ.
Власти Германии после начала военной операции на Украине неоднократно говорили о намерении отказаться от поставок российского газа в пользу поставок СПГ.
Один из них расположен в Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония), другой — в Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Всего правительство ФРГ намерено задействовать четыре плавучих СПГ-терминала. По прогнозу Международного энергетического агентства, поставки трубопроводного газа из России в ЕС к 2025 году сократятся на 55%.