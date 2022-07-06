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06:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Bild: план властей Германии по поставкам СПГ может быть сорван из-за нехватки танкеров

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой находится на грани провала, сообщает местное издание Bild. Причиной тому является нехватка танкеров, необходимых для перевозки сырья.

Источник: Reuters

По данным издания, в торговом флоте Германии отсутствуют танкеры-газовозы, необходимые для транспортировки СПГ на большие расстояния.

В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, однако спрос со стороны других регионов высок, сообщил изданию представитель Союза судовладельцев ФРГ Мартин Крёгер.

В свою очередь, эксперт из Института германской экономики (IW) Андреас Фишер отметил, что "объемы сжиженного газа должны быть доступны на мировом рынке. Для этого необходимы соответствующие танкеры, большинство из которых уже привязано к долгосрочным контрактам.

В Минэкономики Германии констатируют, что сейчас невозможно определить частоту и количество танкеров, которые доставляют СПГ к объектам.

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Торстен Фрай убежден, что стратегия Роберта Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое понадобится стране предстоящей зимой. Поэтому он призвал сделать все возможное для заполнения немецких газохранилищ.

Со своей стороны, глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт считает необходимым сформировать новую модель ценообразования для граждан по установлению фиксированной базовой цены на газ.

Власти Германии после начала военной операции на Украине неоднократно говорили о намерении отказаться от поставок российского газа в пользу поставок СПГ.

Предполагается, что два плавучих терминала по приему сжиженного природного газа оборудуют в Германии к концу текущего года.

Один из них расположен в Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония), другой — в Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Всего правительство ФРГ намерено задействовать четыре плавучих СПГ-терминала. По прогнозу Международного энергетического агентства, поставки трубопроводного газа из России в ЕС к 2025 году сократятся на 55%.

Ксения Аскерова

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