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11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем

ХАНОЙ, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.

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Источник: © РИА Новости

«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал министр в ходе пресс-подхода.

«Но западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счёту — это государственный террор», — добавил министр.

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