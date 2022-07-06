Лавров назвал обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов враньем

«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал министр в ходе пресс-подхода.
«Но западные страны должны, конечно, осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счёту — это государственный террор», — добавил министр.