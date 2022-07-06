Песков оценил возможность расторжения договора России и Норвегии

«Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, сформулировать какую-то позицию. Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая, никакой официальной позиции на этот счет нет», — отметил представитель Кремля, выразив надежду, что проблема будет урегулирована путем диалога.
5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств.
Норвежская сторона в лице пресс-секретаря МИДа Ане Хаавардсдаттер заявила, что договор между королевством и Россией не может быть расторгнут. «Распространенной практикой является то, что такой тип соглашения об установлении границ действует бессрочно», — пояснила пресс-секретарь. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.
Предложение о денонсации договора поступило после того, как Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. 29 июня в МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё.
Сообщалось, что на КПП находится около 20 т товаров, которые предназначены, в частности, для населенного пункта Баренцбург. Заявку в министерство отправляли российское внешнеполитическое ведомство и трест «Арктикуголь». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе заверил, что русские общины, проживающие на архипелаге, получают продовольствие.