Пять британских министров подали в отставку и призвали Джонсона уйти

«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — говорится в письме, опубликованном в Twitter.
Помимо Роули документ подписали еще четыре члена правительства: министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О’Брайан.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, «оглядываясь назад, он поступил неправильно», однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава минфина Риши Сунак, глава минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.