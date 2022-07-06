В Абхазии, в работе и в ремонте: Лайф спросил у депутатов Госдумы, где они проведут летний отпуск

А ещё в планах спорт. Зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Лайфом рассказала, что рассчитывает этим летом выделить время на любительские турниры по гольфу, но главный гвоздь программы — горы Абзахии. Туда парламентарий отправится вместе с друзьями.
«В этом году в Абхазию поедем, это один из моих избирательных округов. Мы там никогда не были, там дикие замечательные места для похода в горы», — поделилась она.
А вот лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов безапелляционно заявил: «Лето не время для отдыха!».
«Только работа. Во-первых, единый день голосования, во-вторых, мы активно помогаем нашим братьям в ДНР и ЛНР, и эта помощь будет продолжаться. Лето не время для отдыха», — сказал он корреспонденту Лайфа.
В КПРФ отдыхать этим летом тоже не планируют, но в планах у лидера коммунистов Геннадия Зюганова не только работа. Он планирует заняться ремонтом, причём внести в это дело личный рукотворный вклад.
«Есть у меня любимая пословица: “Бог создал землю, а остальное — строители”. Если будете вовремя ремонтировать, то будете жить в достатке и всё будет в порядке», — советует читателям Лайфа лидер КПРФ.
А вот у лидера «Новых людей» Алексея Нечаева в планах десять дней в Горном Алтае вместе с супругой и младшими детьми. В программе — созерцание природы и сплав по горной реке, если позволит погода и настроение.
«Я там никогда не был, а жена была, поэтому везёт», — поделился депутат.