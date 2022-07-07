Закон о дебюрократизации работы учителей принят без поправок об образовательном стандарте

Как сообщали ранее «Ведомости», ко второму чтению в законопроект планировалось добавить поправки, которые существенно меняют подход к преподаванию школьных предметов.
Сейчас учителя готовят свои программы на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и руководствуются «примерными» образовательными программами.
В поправках, которые готовил комитет Госдумы по просвещению, предлагалось ввести для детских садов и школ «федеральную основную общеобразовательную программу» (ФООП).
Некоторые из ФООП должны были стать обязательными для реализации, их перечень должно было определить Минпросвещения — ведомство наделялось полномочиями курировать образовательные программы и формировать их единое содержание.
Как отмечал источник «Ведомостей» в Госдуме, обязательными предполагалось сделать программы минимум по общественно-научным предметам — истории, обществознанию, географии и ОБЖ. К каждой из ФООП планировалось разрабатывать свой список учебников и учебных пособий для учителей, «содержание которых должно соответствовать требованиям ФГОСа и положениям ФООП». Поправки вводили процедуру госзаказа на разработку учебников в комплекте с учебными пособиями, ее должно было осуществлять Минпросвещения. Ведомство по задумук авторов поправок должно было утверждать и авторский коллектив учебников.
По словам председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой, было принято решение «не торопиться [с поправками] и продолжить обсуждение».
«Изменения в системе образования должны носить выверенный характер. Если мы видим недообсужденный вопрос, то исходим из того, что тему надо доработать», — сказала она.
По ее словам, в течение лета 2022 г. будет продолжаться работа над этими поправками, которые могут в итоге стать отдельным законопроектом. Близкий к Госдуме источник «Ведомостей» не исключает, что эти нормы не будут приняты из-за критики педагогического сообщества.
«Сейчас депутаты уедут в регионы, где будет продолжаться обсуждение формирования золотого стандарта в педагогических коллективах, в образовательных организациях, — сказала Казакова. — Из регионов всегда был запрос на единое образовательное пространство, единый учебник и золотой стандарт». Она отметила, что комитет будет далее «дотачивать» поправки: «Это будет продолжаться столько, сколько нужно. Мы делаем большое государственное дело, и продумаем всю эту конструкцию, не потеряв того лучшего, что наработано».
Поправки в законопроект не стали вносить, в частности, после их обсуждения на «нулевых чтениях» в Общественной палате (ОП), которые состоялись 30 июня. Председатель комиссии ОП по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, член Общественного совета при Минпросвещения Наталья Кравченко по итогам этого совещания заявила журналистам, что предложенные поправки — это «инициатива комитета Госдумы». «Высказывались разные мнения, — рассказала Кравчено. — Но ни у кого нет сомнений, что ядро [образования], единое для всей страны, должно быть в России и должно отражать ключевые мировоззренческие основы нашей страны и подходы к формированию базовых знаний».
При этом, по словам Кравчено, «эксперты высказывались, что необходимо оставлять возможность для верификации, учета регионального компонента»: «[Необходимо] оставлять возможность, чтобы в рамках основной образовательной программы можно было профилизироваться в том или ином направлении, чтобы была возможность ориентироваться на способности учеников». Она рассказала, что участников «нулевых чтений» волновало, «кто будет отвечать за содержание “золотого стандарта” образования», «принципы формирования группы [его] разработчиков».
Кравченко назвала прошедшие слушания «началом разговора»: «Необходимо сформировать именно тот инструмент, подход, который позволил бы минимизировать риски и прийти к ожидаемому результату, чтобы мы имели возможность пересмотреть или перезапустить образование в стране».
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.