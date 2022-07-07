Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

«Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — говорится в обращении президента (цитата по сайту Белого Дома).
США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников вне НАТО в июле 2012 года. 15 августа 2021 года года Афганистан заняли боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка). 30 августа США окончательно вывели свои войска из страны, после чего «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана. Джо Байден назвал вывод американских войск из страны «невероятно успешной миссией».