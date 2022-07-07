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02:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Президент США Джо Байден намерен лишить Афганистан статуса союзника США вне НАТО. О своем решении глава государства проинформировал лидеров обеих палат Конгресса, сообщили в Белом доме.

Источник: Reuters

«Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — говорится в обращении президента (цитата по сайту Белого Дома).

США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников вне НАТО в июле 2012 года. 15 августа 2021 года года Афганистан заняли боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка). 30 августа США окончательно вывели свои войска из страны, после чего «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана. Джо Байден назвал вывод американских войск из страны «невероятно успешной миссией».

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