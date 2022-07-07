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15:23 (мск), источник: Ведомости

Совфед рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР в случае референдумов

Совет Федерации рассмотрит вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если на территориях пройдут референдумы, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

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Источник: Reuters

«Мы не бросаем там своих людей, мы за справедливость и право людей на самоопределение. Если пройдут референдумы, мы готовы в любое время собраться и рассмотреть, если будет такое обращение к России и в Совфед», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).

По ее словам, Россия с уважением отнесется к решению жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей. «Никто никого не подгоняет, никто никому не дает никаких указаний сверху. Не надо торопить события, это развивается естественным образом», — заключила она.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.

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