Лавров ответил на отказ министров фотографироваться с ним на G20

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться, я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — пояснил Лавров.
Саммит министров G20 проходил 7 и 8 июля на Бали. По данным Kyodo, госсекретарь Энтони Блинкен, а также некоторые другие представители избегали съемок с участием Лаврова. Кроме того, как рассказала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, министры стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония.
Лавров также пояснил, что со своей стороны не считал нужным «делать какие-то жесты, организовывать афронт» или бойкотировать кого-либо.
Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя действия западных министров на встрече G20, заявляла, что Лавров не заметил их отсутствия и провел ряд двусторонних контактов.
По данным ведомства, на полях саммита G20 на министерском уровне Лавров встречался с главами МИД Бразилии, Аргентины, Индии, Индонезии.