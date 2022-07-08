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21:43 (мск), источник: Life.ru

В Пентагоне раскрыли, что входит в новый пакет помощи Киеву на $400 млн

Новый пакет военной помощи США Киеву на 400 миллионов долларов будет включать четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним. Об этом сообщила представительница Пентагона.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«На сегодняшний день [Украине] поставлены восемь таких систем. С учётом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании чётких запросов украинской стороны», — сказала она в ходе спецбрифинга.

В новый пакет помощи также включены: одна тысяча снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы и запчасти для военной техники. Представительница Пентагона также отметила, что Вашингтон разработал планы по поставкам новых вооружений «на месяцы и годы вперёд». Кроме того, по её словам, сейчас обсуждается возможность отправки Киеву систем береговой обороны.

Ранее Лайф писал о том, что Британия выделит на военную помощь Украине миллиард евро. Лондон намерен передать Киеву беспилотники и системы ПВО.

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