В Пентагоне раскрыли, что входит в новый пакет помощи Киеву на $400 млн

«На сегодняшний день [Украине] поставлены восемь таких систем. С учётом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании чётких запросов украинской стороны», — сказала она в ходе спецбрифинга.
В новый пакет помощи также включены: одна тысяча снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы и запчасти для военной техники. Представительница Пентагона также отметила, что Вашингтон разработал планы по поставкам новых вооружений «на месяцы и годы вперёд». Кроме того, по её словам, сейчас обсуждается возможность отправки Киеву систем береговой обороны.
Ранее Лайф писал о том, что Британия выделит на военную помощь Украине миллиард евро. Лондон намерен передать Киеву беспилотники и системы ПВО.