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06:44 (мск), источник: ТАСС

В Запорожской области заявили о формировании ГИБДД

Ведется подготовка системы для перерегистрации транспортных средств по российским законам, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

ТАСС, 10 июля. Органы ГИБДД сформированы в Запорожской области, ведется подготовка системы для перерегистрации транспортных средств по российским законам, сообщил ТАСС замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«Все правоотношения, связанные с регистрацией транспортных средств, будут проходить по российским законам. Уже сформированы органы ГИБДД, формируется МРЭО: люди готовы, у нас и помещение есть, и сотрудники есть, которые готовы перейти на российский стандарт», — сказал Селиванов.

Он уточнил, что работу будет возможно начать в «самые сжатые сроки». «Но без разрешения России выдавать российские номера мы не сможем. Хотя технически готовы будем», — добавил собеседник.

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