06:44 (мск), источник: ТАСС
В Запорожской области заявили о формировании ГИБДД
Ведется подготовка системы для перерегистрации транспортных средств по российским законам, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
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ТАСС, 10 июля. Органы ГИБДД сформированы в Запорожской области, ведется подготовка системы для перерегистрации транспортных средств по российским законам, сообщил ТАСС замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.
«Все правоотношения, связанные с регистрацией транспортных средств, будут проходить по российским законам. Уже сформированы органы ГИБДД, формируется МРЭО: люди готовы, у нас и помещение есть, и сотрудники есть, которые готовы перейти на российский стандарт», — сказал Селиванов.
Он уточнил, что работу будет возможно начать в «самые сжатые сроки». «Но без разрешения России выдавать российские номера мы не сможем. Хотя технически готовы будем», — добавил собеседник.