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03:43 (мск), источник: ТАСС

Вице-канцлер ФРГ надеется на поставки газа из РФ после техобслуживания «Северного потока»

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек надеется на то, что поставки газа из России после завершения ежегодной плановой инспекции трубопровода «Северный поток», которая продлится до 21 июля, продолжатся. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала ARD.

Источник: Reuters

«У меня нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии», — отметил Хабек. «Возможность существует. Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — сказал он.

По словам главы Минэкономики, сохраняются серьезные опасения относительно того, что осенью и зимой возникнет нехватка голубого топлива.

«Если невозможно получить больше газа на рынке, нам просто нужно еще существеннее снизить потребление», — подытожил вице-канцлер, уточнив, что для этого есть различные варианты.

С 11 июля поставки по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — были остановлены на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания. С середины июня трубопровод был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду антироссийских санкций Канады. Хотя эта страна 9 июля после многочисленных просьб Германии решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. 11 июля Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) также сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.

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