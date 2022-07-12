Вице-канцлер ФРГ надеется на поставки газа из РФ после техобслуживания «Северного потока»

«У меня нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии», — отметил Хабек. «Возможность существует. Шанс, что этого не произойдет, тоже есть. Нам придется подождать и посмотреть», — сказал он.
«Если невозможно получить больше газа на рынке, нам просто нужно еще существеннее снизить потребление», — подытожил вице-канцлер, уточнив, что для этого есть различные варианты.
С 11 июля поставки по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — были остановлены на 10 дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания. С середины июня трубопровод был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду антироссийских санкций Канады. Хотя эта страна 9 июля после многочисленных просьб Германии решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. 11 июля Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) также сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.