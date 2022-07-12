11:50 (мск), источник: ТАСС
Маск считает, что Трампу не следует баллотироваться в президенты США
По мнению предпринимателя, экс-президент «слишком стар» для этого поста.
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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Дональду Трампу не следует баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году. Об этом директор компании SpaceX написал в своем Twitter во вторник.
«Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить шляпу на гвоздь и скрыться в лучах заходящего солнца», — отметил Маск на своей странице в социальной сети. Предприниматель добавил, что экс-президенту США, которому сейчас 76 лет, будет 82 в конце его второго срока, и «он слишком стар, чтобы быть главой исполнительной власти чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки». Маск также призвал представителей правящей Демократической партии «прекратить атаку» на бывшего президента и не способствовать тому, чтобы переизбрание на пост главы государства стало «единственным способом спасения» для Трампа.
При этом Маск высказался в поддержку губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса. Бизнесмен считает, что Десантис «легко победит Байдена в 2024 году», для этого ему «даже не нужно проводить предвыборную кампанию».
Маск впервые высказывается относительно своих политических предпочтений на президентских выборах 2024 года. В июне предприниматель заявил агентству Bloomberg, что не определился с тем, кого будет поддерживать.