Как сложились судьбы детей Толстого, Есенина и других классиков Наследники знаменитых писателей и поэтов не всегда получали «путевку в жизнь»
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
8Сильная гроза и ливень в Москве
17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия, Украина и ООН 13 июля обсудят в Стамбуле зерно

Представители Министерства обороны Турции обсудят с делегациями из России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН) ситуацию с транспортировкой украинского зерна из портов Черного моря, сообщили в ведомстве. Встреча состоится завтра, 13 июля, в Стамбуле. Это будет первый очный контакт представителей Москвы и Киева с момента прекращения переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Завтра в Стамбуле пройдет встреча военных делегаций Турции, РФ, Украины и представителей ООН по вопросу вывоза зерна морским путем из портов Украины на международные рынки», — говорится в заявлении министра обороны Турции Хулуси Акара, опубликованном на сайте турецкого Минобороны.

По данным МИД Германии, в портах Черного моря оказались заблокированы 25 млн т зерна. Это произошло на фоне закрытия морских путей из-за ввода российских войск на Украину 24 февраля.

Власти Украины считают, что Россия может быть причастна к краже зерна. Однако в Москве это отрицают. В июне называющий себя главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что зерно с подконтрольных российской армии территорий Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока.

Вчера, 11 июля, Владимир Путин обсудил вопрос транспортировки зерна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны затронули вопрос создания безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Встреча российской и украинской делегаций в очном формате станет первой с момента прекращения мирных переговоров. 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о приостановке переговоров по инициативе Киева.

Ксения Аскерова

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Telegram-канал ИД «Коммерсантъ» сменил формат
Президент Татарстана официально стал «главой республики»
Спецоперация на Украине
В Совфеде исключили ограничение прав россиян из-за спецоперации
Песков: о возобновлении переговоров с Украиной речи не идет
ВС РФ уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon
На Украине за три недели уничтожили почти 400 наемников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь