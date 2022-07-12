Россия, Украина и ООН 13 июля обсудят в Стамбуле зерно

«Завтра в Стамбуле пройдет встреча военных делегаций Турции, РФ, Украины и представителей ООН по вопросу вывоза зерна морским путем из портов Украины на международные рынки», — говорится в заявлении министра обороны Турции Хулуси Акара, опубликованном на сайте турецкого Минобороны.
Власти Украины считают, что Россия может быть причастна к краже зерна. Однако в Москве это отрицают. В июне называющий себя главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что зерно с подконтрольных российской армии территорий Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока.
Вчера, 11 июля, Владимир Путин обсудил вопрос транспортировки зерна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны затронули вопрос создания безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.
Встреча российской и украинской делегаций в очном формате станет первой с момента прекращения мирных переговоров. 17 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о приостановке переговоров по инициативе Киева.