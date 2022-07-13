ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — подчеркнул осведомленный источник «Известий».
18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.
Точных цифр, показывающих, сколько в литовский бюджет приносит транзит товаров между ЕС и Россией, а также между Калининградской областью и основной частью РФ, среди открытых данных и статистики минэкономики Литвы найти не удалось.
Однако есть сведения о роли транспортного сектора в ВВП Литвы: в период с 2000 по 2016 год он составлял 6,8% ВВП республики, по данным литовского ЦБ. Регулятор отмечает: до введения санкций ЕС в 2014 году основным экспортным направлением для наземного грузового транспорта была Россия. «Закрытие крупнейшего экспортного рынка этих услуг привело к быстрой переориентации сектора на Запад и позволило стране найти конкурентные преимущества в ЕС», — говорится в отчете ЦБ.
По данным «Литовских железных дорог» (ЛЖД), санкционные товары составляют 15% от всех грузов, которые перевозят по железной дороге в Калининградскую область.