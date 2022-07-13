Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря

«Любой, кто знает историю трубопровода “Дружба”, который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, мы добьемся этого через несколько месяцев», — заявил глава немецкого Минфина (цитата по Reuters).
Он добавил, что сейчас Германия ищет альтернативу российским поставкам — такой альтернативой могут стать США и Катар.
Запрет на импорт угля из России вошел в пятый пакет санкций Евросоюза, частичное эмбарго на нефть из России — в шестой пакет.
По информации Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50%. В связи с этим лидеры стран G7 рассматривают введение предельных цен на российскую нефть. Как утверждает Bloomberg, предельные цены могут установить на уровне в $40−60 за баррель (российская нефть в среднем торгуется на уровне $80−85 за баррель).