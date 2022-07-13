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16:54 (мск), источник: ТАСС

Россия в Турции представила пакет предложений по вывозу зерна из черноморских портов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов на переговорах в Турции. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — сказал Конашенков.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что встреча началась в 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Переговоры проходили за закрытыми для прессы дверями. По данным источника телеканала, на переговорах Турция намерена выступить гарантом процесса разминирования в Черном море, рассчитывая, что это позволит достичь основной цели переговоров — формирования безопасных коридоров для экспорта зерна и создания в Стамбуле соответствующего координационного центра в развитие уже реализованной Анкарой инициативы по горячей линии между военными ведомствами Турции, России и Украины.

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